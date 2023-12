Tommi Kindersoftwarepreis

Zwei Monate haben 4'238 Kinder und Jugendliche in über 50 Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz gerätselten und getüftelt, um beim Kindersoftwarepreis TOMMI 2023 die besten Games und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche zu küren. Frisch dabei war die brandneue Kategorie "Jugendpreis Bildung", die mit ernsthaften Inhalten Jugendliche ab 12 Jahren anvisiert. Eine Fachjury hatte zuvor die Nominierungen festgelegt. Nun stehen die Sieger fest.

Bei der gestrigen Preisverleihung (3.12.2023) wurden nun die Sieger im Rahmen des Medienmagazins „Team Timster“ bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player ausgezeichnet.

Die ersten Plätze in den folgenden Kategorien

Apps: Mayority (WOTI World of Tomorrow Institute GmbH)

Mayority (WOTI World of Tomorrow Institute GmbH) PC: SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (THQ Nordic)

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (THQ Nordic) Konsole: Kirby's Return to Dream Land Deluxe (Nintendo)

Kirby's Return to Dream Land Deluxe (Nintendo) Jugendpreis Games: The Legend of Zelda: Tears of Kingdom (Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom (Nintendo) Elektronisches Spielzeug: Hey Clay (TOMY)

Hey Clay (TOMY) Bildung: Flik Flak - The Adventure of Time (Swatch AG/Fox and sheep)

Flik Flak - The Adventure of Time (Swatch AG/Fox and sheep) Jugendpreis Bildung: Facts & Fakes 2 (Deutsche Telekom Stiftung)

Facts & Fakes 2 (Deutsche Telekom Stiftung) TOMMI Inklusiv: Hot Wheels Unleashed Turbocharged (Milestone) und Artenkunde Puzzle (SWR)

(Kita: Bestes Familienspiel: Wird auf dem KITA-Online-Kongress im März 2024 bekannt gegeben)

Apps

Platz 1: Mayority - WOTI World of Tomorrow Institute GmbH

Platz 2: Brixity - Chris O'Kelly / Devsisters

Platz 3: Peridot - Niantic

PC

Platz 1: SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake THQ Nordic

Platz 2: The Wandering Village - Stray Fawn

Platz 3: Sticky Business - Assemble Entertainment

Konsole

Platz 1: Kirby’s Return to Dream Land Deluxe - Nintendo

Platz 2: Everybody 1-2- Switch Nintendo

Platz 3: Pikmin 4 - Nintendo

Jugendpreis Games (USK 12)

Platz 1: The Legend of Zelda: Tears of Kingdom - Nintendo

Platz 2: Hogwarts Legacy - Warner

Platz 3: Ratchet & Clank: Rift Apart - Sony

Elektronisches Spielzeug

Platz 1: Hey Clay - TOMY

Platz 2: Furby - Hasbro

Platz 3: Bitzee - Spin Master

Bildung

Platz 1: Flik Flak - The Adventure of Time - Swatch AG/ Fox and sheep

Platz 2: Tonis Escape- dem Hacker auf der Spur - Bundesministerium für Bildung und Forschung

Platz 3: WAS IST WAS - der Podcast Tessloff

Jugendpreis Bildung

Platz 1: Facts &; Fakes 2 - Deutsche Telekom Stiftung Platz 2: Glasfäden - Causa Creations Interactive Media GmbH Platz 3: https://youngdata.de

Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder (DSK) / Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg- Vorpommern

Kinderschutz-Auszeichnung für den TOMMI

Im September wurde der Deutsche Kindersoftwarepreis TOMMI mit dem HanseMerkur-Preis für Kinderschutz ausgezeichnet. Der TOMMI, heisst es zur Begründung, sei eine „wegweisende Initiative, die Kinder und Jugendliche aktiv einbezieht und dazu befähigt, sich souverän in der digitalen Welt zu bewegen.“ Damit wurde auch die Arbeit der Öffentlichen Bibliotheken gewürdigt, die eine wichtige Schlüsselrolle in der Medienkompetenzvermittlung und Präventionsarbeit innehaben.

Herausgeber und Partner des Preises

Herausgeber des TOMMI ist das Büro für Kindermedien FEIBEL.DE in Berlin. Partner des Preises sind die Auerbach Stiftung, Biblioplay, biblio}suisse, der Büchereiverband Österreichs (bvö), der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv), Dein Spiegel, Deutschlandfunk Kultur, Familie & Co, Gaming ohne Grenzen, KiKA, Kindergarten heute, der KITA Onlinekongress, Partner & Söhne und das ZDF.

Ziele des TOMMI

Der TOMMI fördert die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen und vermittelt den kritischen Umgang mit Computer-, Lern- und Konsolenspielen sowie Apps. Öffentliche Bibliotheken sind dabei ein unverzichtbarer Partner des TOMMI, denn sie verfügen über den Raum, die Technik und das geschulte Personal.