Spiele-Releases und -Termine im März 2024

Der März dreht so richtig auf - gerade gegen Ende hin: es fällt richtig schwer ein grosses Highlight aussuchen - vor allem da einem so vieles in unterschiedlichen Genres geboten wird. Soll es mehr ein niedliches Jump'n'Run sein? Oder mehr die Jagd nach mystischen Kreaturen? Oder doch lieber derber Humor? Wir sind gespannt, und ihr?

Unser Monats-Highlight: Dragon's Dogma 2, das am 22. März erscheinen wird.

Falls ihr noch den Februar nachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom Februar 2024.

Spiele-Releases im März 2024

Darksiders 3 (Code in a Box) - NSW - 01. März

Darksiders Genesis (Code in a Box) - NSW - 01. März

Mr. Run and Jump + Kombinera - PS5, PS4, NSW - 01. März

MX vs ATV All Out (Code in a Box) - NSW - 01. März

Revita - NSW - 01. März

We are Football 2024 - PC - 04. März

Classified: France '44 - PS5, XSX, PC - 05. März

Expeditions: A MudRunner Game - PS5, PS4, NSW, XSX, PC - 05. März

Notruf 112: Der Angriffstrupp - NSW - 05. März

WWE 2K24 - Deluxe Edition - PS5, PS4, XSX - 05. März

Hearts of Iron 4: Trial of Allegiance (Digital) - PC - 07. März

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - PS4 - 07. März

Railway Empire 2 - Deluxe Edition - PS5, NSW, XSX - 07. März

Taxi Life: A City Driving Simulator - PS5, XSX, PC - 07. März

Akka Arrh: Special Edition - PS5 - 08. März

Battle of Rebels - PS5, PS4, NSW - 08. März

Resident Evil 4 Remake - Gold Edition - PS5, PS4, XSX - 08. März

Unicorn Overlord - PS5, NSW, XSX - 08. März

Horizon Forbidden West - Complete Edition (Digital) - PC - 10. März

Granblue Fantasy: Relink - PS5, PC - 12. März

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition (Code in a Box) - NSW - 14. März

Arise: A Simple Story - NSW - 15. März

Creature in the Well - NSW, PS4 - 15. März

Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition - NSW - 15. März

Outcast 2: A New Beginning - PS5, XSX, PC - 15. März

PJ Masks Power Heroes: Maskige Allianz - PS5, PS4, NSW - 15. März

Stonefly - PS4, NSW - 15. März

Agatha Christie: Mord im Orient Express - PS5, NSW - 19. März

MLB The Show 24 (Digital) - XSX - 19. März

Alone in the Dark - PS4, XSX, PC - 20. März

Dungeons 4 - Deluxe Edition - PS5, XSX - 21. März

Dragon's Dogma 2 - PS4, XSX, PC - 22. März

MADiSON VR - Cursed Edition - PS5 - 22. März

Plate Up! - PS5, PS4 - 22. März

Princess Peach Showtime! - NSW - 22. März

Rise of the Ronin - PS5 - 22. März

The Legend of Legacy HD Remastered - Deluxe Edition - PS5, PS4, NSW - 22. März

CityDriver - PS5 - 26. März

Farming Simulator Kids - NSW - 26. März

South Park: Snow Day! - PS5, NSW, SXS, PC -26. März

Garden Life: A Cozy Simulator - NSW - 28. März

House Flipper 2 - PS5, XSX - 28. März

Monomals (Code in a Box) - NSW - 28. März

Outward - Definitive Edition - NSW - 28. März

HappyFunland VR - PS5 - 29. März

Flashback 2 - Limited Edition - NSW, PS4 - 31. März

Brettspiel - Neuerscheinungen

Mysterium im Kloster - 01. März

Star Wars Villainous: Abschaum und Verkommenheit - 01. März

Brass: Birmingham (Nachproduktion) - 06. März

Brass: Birmingham - Deluxe Edition - 06. März

Grease Monkey Garage - 08. März

Sync or Swim - 08. März

Aqua: Bunte Unterwasserwelten - 15. März

Schwingenschlag - 28. März

Quicksand - 29. März

Gaming - Events & Termine

Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...

World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30

Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats jeweils 14:00-15:30

State of Unreal, 20. März, 18:30-19:30, GDC, Blue Shield of California Theater im YBCA oder auf YouTube

Swiss Game Hub - Playtesting Event - 27. März, Swiss Game Hub, Hohlstrasse 176, Zürich

