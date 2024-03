Spiele-Releases und -Termine im April 2024

Nachdem der März so richtig durchgedreht ist, scheint der April ein kleines Päuschen einzulegen: Hier und da gibt es ein spannendes Spiel, aber der richtige Kracher lässt noch auf sich warten. Aber auch gut, oder? - Kann man endlich mal das ein oder andere Game vom "Pile of Shame" abarbeiten...

Unser Monats-Highlight: A Space for the Unbound, das am 30. April erscheinen wird.

Falls ihr noch den Februar nachholen wollt, geht es hier zu den Spiele-Releases vom März 2024.

Spiele-Releases im April 2024

Bau-Simulator - Gold Edition - PS5, PS4, XSX, PC - 04. April

Tengoku Struggle: Strayside - NSW - 04. April

Pacific Drive - Deluxe Edition - PS5 - 09. April

Fallout - S.P.E.C.I.A.L. Anthology (Code in a Box) - PC - 11. April

Mixture VR - PS5 - 12. April

The Talos Principle 2 - Devolver Deluxe Edition - PS5 - 12. April

ArcRunner - PS5 - 18. April

Dragonball FighterZ - PS5 - 19. April

Figment 1 & 2 - NSW - 19. April

House Flipper 2 - PS5 - 19. April

MADiSON VR - Cursed Edition - PS5 - 19. April

Whisker Waters - PS5, NSW - 19. April

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes - PS5, NSW - 23. April

MX vs ATV: Legends - 2024 Monster Energy Supercross Edition - PS5 - 23. April

Tales of Kenzera: ZAU (Digital) - XSX - 23. April

Teenage Mutant Ninja Turtles: Wrath of the Mutants - PS5, PS4, NSW - 23. April

Top Spin 2K25 - Deluxe Edition - PS5, PS5, XSX - 23. April

Monster Jam: Steel Titans 2 (Code in a Box) - NSW - 25. April

Railway Empire 2 - Deluxe Edition - PS5, NSW, XSX - 25. April

Contra: Operation Galuga - PS5, NSW, XSX - 26. April

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! - NSW - 26. April

HappyFunland VR - PS5 - 26. April

Lunar Lander Beyond - PS5, NSW - 26. April

Sand Land - PS5, PS4, XSX - 26. April

Slave Zero X - PS5, NSW - 26. April

Stellar Blade - PS5 - 26. April

Top Spin 2K25 - PS5, PS4, XSX - 26. April

A Space for the Unbound - PS5, PS4, NSW - 30. April

Brettspiel - Neuerscheinungen

Marvel Champions: Das Kartenspiel - Helden-Pack Iceman - 01. April

UNO Spider-Man - 01. April

Gaming - Events & Termine

Die Veranstaltungen der kommenden zwei Monate, damit ihr besser planen könnt...

World of Games - Brettspiel-Abende - Donnerstags jeweils ab 18:30

Monatliches Mario Kart 8 - Fun-Turniere - jeweils am 1. Sonntag jedes Monats jeweils 14:00-15:30

Polymanga - 29. März - 1 April, Lausanne

SoloCon - 13. & 14. April - Rythalle Solothurn

Swiss Game Hub - Game Hub Test Play - 24. April, Hohlstrasse 176, Zürich

Swiss Game Hub - GameSpace - 11. April, Hohlstrasse 176, Zürich

Fantasy Basel 2024 - 9.-11. Mai, Messe Basel

Swiss Game Hub - GameSpace - 9. Mai, Hohlstrasse 176, Zürich

Swiss Game Hub - Game Hub Test Play - 29. Mai, Hohlstrasse 176, Zürich

Marvel: Universe of Super Heroes - bis 30. August. 2024, Messe Basel

Hier findet ihr unseren kompletten Event-Kalender