Event: ZFICTION.24 - Future Bodies

Die ""Zürcher Spielfilmtagung ZFICTION.24"" lädt unter dem Titel "Future Bodies – Screen Acting in the Digital Age" dazu ein, die Kunst des Filmschauspiels in der zeitgenössischen Filmwelt zu erkunden.

ZFICTION.24 lädt internationale Filmschaffende, Schauspielende, Forschende sowie Studierende zu einem fachlichen und kreativen Austausch ein. Fragen zur Kreation und Wahrnehmung von "gutem" Schauspiel aus filmwissenschaftlicher und psychologischer Sicht werden dabei ebenso thematisiert wie die Rolle von Schauspielern als Datenlieferanten und -lieferanten in einer digitalisierten Welt.

Technologische Auswirkungen auf aktuelle und künftige Arbeitsfelder aus künstlerischer und ethischer Sicht und neue Ansätze in der Schauspielausbildung ergänzen Fragen zu Partizipation, Diversität im Casting und in den Arbeitsbeziehungen Schauspiel-Regie-Coach.

Die Veranstaltung bietet eine Vielzahl von Vorträgen und Case Studies, darunter Beiträge von renommierten Persönlichkeiten wie:

Maryam Touzani (Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin, Jury Feature Films, Cannes Film Festival)

Mel Churcher (Coach und Buchautorin von «A Screen Acting Workshop»)

Dominic Lees (University of Reading, «The Digital Face and Deepfakes on Screen»)

Cheryl Burniston (Motion Capture Künstlerin und Schauspielerin)

Die Zürcher Spielfilmtagung ist eine Veranstaltung des Institute for the Performing Arts and Film der ZHdK in Zusammenarbeit mit der Fachrichtung Film der ZHdK. Mit Unterstützung von der Stiftung Weiterbildung Film und Audiovision FOCAL und dem Schweizerischen Nationalfonds SNF.

Tickets für die deutsch- und englischsprachige Tagung sind hier erhältlich.

"Future Bodies – Screen Acting in the Digital Age" 21. und 22. März 2024, 9:15 bis 18 Uhr

Gessnerallee, Bühne A, Zürich