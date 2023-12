Frische Infos zu S.T.A.L.K.E.R. 2

Entwickler GSC Game World hat neue Informationen zu "S.T.A.L.K.E.R. 2" enthüllt. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Demnach wird "S.T.A.L.K.E.R. 2" sowohl einen Grafik- als auch einen Performance-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde bieten. Zur Auflösung wurde leider keine Angabe gemacht. Gleichzeitig erfahren wir, dass die Hauptkampagne einen Umfang von etwa 40 Stunden haben wird.

In "S.T.A.L.K.E.R. 2" geht es in der Rolle eines Kopfgeldjägers wieder in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks von Tschernobyl. Dort machen uns unter anderem Monster, Anomalien und menschliche Gegner das Leben schwer.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" erscheint im ersten Quartal 2024 für Xbox Series X und den PC.