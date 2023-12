S.T.A.L.K.E.R. 2: Frischer Trailer

GSC Game World hat einen neuen Trailer zu "S.T.A.L.K.E.R. 2" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Der neue Trailer zu "S.T.A.L.K.E.R. 2" hört demnach auf den Namen "Stalker" und ist fast zweieinhalb Minuten lang. Er bietet frische Einblicke in den Ego-Shooter und stimmt wunderbar darauf ein. Vor allem die detailliert gestaltete Spielwelt bleibt dabei längerfristig im Gedächtnis.

In "S.T.A.L.K.E.R. 2" geht es in der Rolle eines Kopfgeldjägers wieder in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks von Tschernobyl. Dort machen uns unter anderem Monster, Anomalien und menschliche Gegner das Leben schwer.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" erscheint im ersten Quartal 2024 für Xbox Series X und den PC.