S.T.A.L.K.E.R. 2 nochmal verschoben

Zu "S.T.A.L.K.E.R. 2" gibt es heute eine gute und eine schlechte Nacht. Die schlechte ist, dass der Ego-Shooter noch einmal verschoben wurde und nicht mehr, wie ursprünglich angedacht, im ersten Quartal erscheinen wird. Dafür gibt es, und das ist die gute Nachricht, endlich einen konkreten Releasetermin.

Demnach ist "S.T.A.L.K.E.R. 2" ab 5. September für Xbox Series X und den PC erhältlich. Ein atmosphärischer Trailer mit einer kräftigen Prise Lagerfeuerromantik begleitet die Terminierung.

In "S.T.A.L.K.E.R. 2" geht es in der Rolle eines Kopfgeldjägers wieder in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks von Tschernobyl. Dort machen uns unter anderem Monster, Anomalien und menschliche Gegner das Leben schwer.