Star Trek Online: Der Borg-König wartet

Gearbox Publishing und Cryptic Studios kündigten an, dass "Star Trek Online: Both Worlds", die 31. Staffel des langjährigen Free-to-Play Star-Trek-MMORPGs, am 23. Januar 2024 für PC und am 12. März 2024 für PlayStation und Xbox erscheinen wird. Diese neue Staffel setzt die Story der letzten Staffel fort: Ihr müsst euch dem Borg-König stellen, dem Architekten hinter der Bedrohung des Multiversums von "Star Trek Online". Ausserdem feiert "Star Trek Online" in diesem Monat sein 14. Jubiläum.

Als Dank für die anhaltende Unterstützung der Spieler in den letzten 14 Jahren wird dieser Meilenstein mit der Rückkehr des beliebten Jubiläumsereignisses gefeiert, zu dem in den kommenden Wochen in einem Dev-Blog weitere Details enthüllt werden.

"Star Trek Online: Both Worlds" setzt die Story der letzten Staffel fort und ist zeitlich nach dem Missverständnis mit den Tholianern und dem Riss des Realitätswirbels angesiedelt. Die Borg aus dem Spiegeluniversum wollen ihn als Einfallspunkt nutzen, was ihn zu einer Bedrohung für das Multiversum macht. In diesem neuen Update müsst ihr den Unikomplex der Spiegeluniversums-Borg infiltrieren, ein technologisches Labyrinth in dessen Herz der Borg-König wartet. Um das Multiversum zu retten, muss er besiegt und das Labyrinth vom Wirbel abgetrennt werden.