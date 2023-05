Star Trek Online: Unraveled jetzt auf dem PC verfügbar

"Star Trek Online: Unraveled", die neueste Staffel des langjährigen MMOs, ist jetzt auf dem PC verfügbar. Nach Abschluss der Spiegeluniversum-Story "Terranischer Schachzug" werden Captains sich zusammen mit Admiral Kuumaarke auf eine humanitäre wissenschaftliche Mission begeben, bei der es gilt, die Na'kuhl-Sonne zu stabilisieren. Dieser wichtige Auftrag wird jedoch von einer Entdeckung unterbrochen: ein transdimensionaler Realitätswirbel, der Raum-Zeit-Störungen im gesamten Multiversum hervorruft. Bald darauf kommt es zu einem Konflikt mit den Tholianern, die enthüllen, dass diese Wirbel als Folge von wiederholten Reisen durch die Zeit und Dimensionen auftreten.

Bei diesem Start eines neuen Handlungsbogens wird Kipleigh Brown wieder in ihre alte Rolle als Admiral Kuumaarke schlüpfen, während Captains den Geheimnissen hinter den Realitätswirbeln auf den Grund gehen, um das Multiversum zu retten. Dabei können Spieler sich auf die folgenden neuen Inhalte in "Star Trek Online: Unraveled" freuen:

Neue Episode – Sternenwünsche

Während einer wissenschaftlichen humanitären Mission mit Admiral Kuumaarke werden Captains auf eine Gruppe von Tholianern treffen, die sich aus unbekannten Gründen an einem Realitätswirbel zu schaffen machen.

Neues Einsatzkommando – Leviathan

Ein Einsatzkommando für fünf Spieler, in dem der Grabenlauf über "den Anderen" in einem fiktiven Szenario simuliert wird, in dem die Handlung von "Terranischer Schachzug" einen anderen Ausgang genommen hat.

Neue Patrouillen

Zwei neue Patrouillen: Jupiter-Spiessrutenlauf und Kriegsbringer, die auf der Handlung von "Terranischer Schachzug" basieren. Ausserdem gibt es auch den neuen Modus "Schwer" für eine besonders knackige Herausforderung.

Verschlusskiste und Gegenstände im Lobi-Laden

"Strange New Worlds"-Gegenstände und der Gorn-Jäger-Piloten-Raider [K6] wurden der Infinity-Verschlusskiste hinzugefügt. Sternenflotten- sowie majalanische Gegenstände aus der ersten Staffel von Strange New Worlds sind nun beim Lobi-Kristallkonsortium erhältlich.