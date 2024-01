Mayonaise wird Stardew Valley-Spieler zum Verhängnis

Beim Spielen kann es immer vorkommen, dass einem ein Missgeschick passiert. Einem „Stardew Valley“-Spieler ist beispielsweise ein Fehler mit Bomben unterlaufen, den er nun sicher bereut.

Der schöne Tag eines „Stardew Valley“-Spielers wird durch einen Fehler mit Bomben getrübt, wie er in seinem Gameplay-Clip zeigt. Während er dabei ist, in seinem Stall zu arbeiten, platziert er versehentlich Mega-Bomben. Den Fehler bemerkt er schnell und fällt darauf in eine Art Schockstarre.

Fans bekunden Mitgefühl und schlagen vor, künftig Bomben nach dem Abbau sofort zu entfernen, um Unfälle zu verhindern. Letztendlich entschied sich der Spieler MysticMarbles dafür den Tag neu zu starten – ein solcher Fehler wird ihm wohl so schnell nicht wieder passieren.