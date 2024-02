Stardew Valley: Update 1.6 terminiert

Update 1.6 für "Stardew Valley" ist ja nun schon eine ganze Weile angekündigt. Jetzt gibt es zumindest für PC-Spieler einen konkreten Releasetermin.

So gibt ConcernedApe bekannt, dass Update 1.6 für "Stardew Valley" am 19. März für den PC erscheint. Konsolen und Mobile-Plattformen sollen so schnell wie irgendwie möglich folgen.

Besagtes Update 1.6 für "Stardew Valley" ergänzt eine Menge neuer Inhalte. Umfangreichere Informationen zu dem Thema lesen wir an dieser Stelle.

In "Stardew Valley" erben wir die Farm unseres Grossvaters. Ausgerüstet mit abgenutztem Werkzeug und ein paar Münzen, brechen wir auf, um dein neues Leben zu beginnen. Seit der Ankunft der Joja-Gesellschaft, sind die alten Lebensweisen verschwunden. Das Gemeinschhaftshaus, einst Zentrum des gesellschaftlichen Lebens, ist zur Ruine verkommen. Aber das Tal scheint voll von Möglichkeiten. Mit ein wenig Hingabe, kaönnen wir die Person sein, die "Stardew Valley" wieder zu alter Grösse verhilft.

"Stardew Valley" kann auf PS4, Xbox One, Switch, Vita, iOS, Android und dem PC gespielt werden.