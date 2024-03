Aus Stellaris Nexus wird Nexus 5X

Paradox Interactive und Whatboy Games hat die Veröffentlichung von "Nexus 5X" für PC am 18. April angekündigt. Der rasante, kompetitive Social-Strategy-Titel fordert die Spielerinnen und Spieler heraus, in Einzel- oder Mehrspieler-Matches, die von Anfang bis Ende in rund einer Stunde spielbar sind, zum neuen galaktischen Imperator aufzusteigen. Damit ist "Nexus 5X" das erste 5X-Spiel der Welt: Explore, Exploit, Expand, Exterminate, Express.

Ursprünglich als "Stellaris: Nexus" angekündigt, wurde der Titel am 12. Dezember 2023 im Steam Early Access veröffentlicht. "Nexus 5X" konzentriert sich auf die tiefgründige Strategie, das fesselnde diplomatische Drama und die epischen militärischen Auseinandersetzungen, die für die 4X-Singleplayer-Szene typisch sind, und bündelt diese Gameplay-Elemente in einem kurzen, kompetitiven Spielformat, das sich perfekt für einen Spieleabend eignet und es Gruppen von bis zu acht Spielern ermöglicht, einen kompletten Durchlauf in nur etwa 60 Minuten zu absolvieren.

"Als Team lieben wir das Grundkonzept von 4X-Spielen, aber wir wollten es weiterentwickeln, um auch die Chemie und Spannung einzufangen, die bei einem Spieleabend mit Freunden entsteht. Indem wir die Spielzeit auf etwa eine Stunde verkürzen, schaffen wir eine aufregende neue Möglichkeit für das 4X-Genre, in ein neues Feld der 'sozialen Strategie' vorzudringen."

Dax Ginn, Studio Director bei Whatboy Games

"Nexus 5X wurde in Zusammenarbeit mit unserer Community entwickelt, um sowohl erfahrene 4X-Spieler als auch ambitionierte Spieler anzusprechen, die vielleicht noch nie ein 4X-Spiel gespielt haben. Unser Ziel ist es, Nexus 5X einladend zu gestalten, ohne den Kern des 4X-Formats zu vernachlässigen. Wir hatten so viel Spass beim Spielen von Nexus 5X mit unserer engagierten Early Access-Community und freuen uns darauf, diese Erfahrung am 18. April mit neuen Spielern zu teilen - oder schon jetzt im Early Access."

Adam Doherty, Game Director bei Whatboy Games