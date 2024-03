Juni-Termin für Still Wakes the Deep

Im Rahmen der gestrigen Future Games Show hat The Chinese Room einen konkreten Releasetermin für "Still Wakes the Deep" verkündet. Einen neuen Trailer hatte man ebenfalls zu bieten.

Demnach wird "Still Wakes the Deep" am 18. Juni erscheinen. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC genannt.

In "Still Wakes the Deep" kämpfst du auf einer Bohrinsel ums Überleben. Dies dürfte besonders erzählerisch spannend werden, da sich Entwickler The Chinese Room bereits mit Spielen wie "Amnesia: A Machine for Pigs", "Everybody's Gone to the Rapture" und "Dear Esther" einen Namen gemacht hat.

"Still Wakes the Deep" war im Juni 2023 enthüllt worden.