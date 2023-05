Street Fighter 6: Offene Beta auf PS5, Xbox Series X & PC

Capcom hat eine offene Beta zu "Street Fighter 6" auf PS5, Xbox Series X und dem PC angekündigt. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

Besagte offene Beta zu "Street Fighter 6" beginnt am 19. Mai und endet zwei Tage später, also am 21. Mai. Cross-Play zwischen den eingangs erwähnten Plattformen wird unterstützt.

Mit "Street Fighter 6" können Spieler ihre Fähigkeiten auf der ganzen Welt einsetzen, um ihre persönliche Stärke zu finden. Keiner fängt als Champion an. Selbst die stärksten Kämpfer mussten diesen ersten Schritt machen. Jetzt bist du an der Reihe, die Herausforderung anzunehmen und dein Spiel auf die nächste Stufe zu bringen.

"Street Fighter 6" erscheint am 2. Juni für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC