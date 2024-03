Summoners War: Chronicles: Kollaboration mit Slayers TRY

Com2uS gibt bekannt, dass "Summoners War: Chronicles" eine Kollaboration mit dem Anime "Slayers TRY" veröffentlicht. Darin werden fünf Charaktere aus dem Slayer-Universum als Monster in "Summoners War: Chronicles" veröffentlicht.

Der weltweit beliebte Anime "Slayers TRY" basiert auf dem Light Novel "Slayers "von Hajime Kanzaka. Er folgt der Reise der genialen Magierin Lina Inverse und ihrer Gruppe. Als Teil dieser Kollaboration werden fünf "Slayers TRY"-Charaktere als Monster in "Chronicles" veröffentlicht, wobei jede Figur über zwei Attribute verfügt. Die Hauptfigur Lina hat die Attribute Feuer und Dunkelheit, der Schwertkämpfer des Lichts Gourry hat die Attribute Wasser und Licht, der magische Schwertkämpfer Zelgadis hat die Attribute Wind und Dunkelheit, Saillunes Schamanin Amelia hat die Attribute Wind und Licht und der mysteriöse Priester Xellos hat die Attribute Wasser und Dunkelheit. Monster mit hellen oder dunklen Attributen können durch das Erreichen der maximalen Stufe mit der Affinität des jeweiligen Charakters erworben werden.

Für alle Charaktere wurden entsprechende Kampfkonzepte ausgearbeitet, wodurch ihre ursprünglichen Eigenschaften aus dem Anime beibehalten werden. Lina verwendet hauptsächlich Fern- und Nahkampfangriffe unter Einsatz von Magie, während Gourry mit einem Schwert auf kurze Distanz kämpft, mit dem „Lichtschwert“ aber auch aus der Ferne angreifen kann. Lina, Gourry und Zelgadis sind ab dem 21. März verfügbar, während Amelia und Xellos am 4. April erscheinen.

Darüber hinaus werden ein spezielles Verlies, der "Unterirdische Schrein der Ketzer", und ein Szenario für eine Team-Quest hinzugefügt. Diese Quest enthält die Geschichte, wie Lina und ihre Gruppe in die Welt von Chronicles kamen. Durch das Abschliessen verschiedener Quests können die Spieler den Dungeon "Unterirdischer Schrein der Ketzer" betreten.

Um die Kollaboration weiter zu feiern, werden auch verschiedene in-game Events stattfinden. Bis zum 2. Mai gibt es eine Abholbeschwörung, bei der ihr die Charaktere von "Slayers" TRY kennenlernen könnt. Ausserdem könnt ihr an einem 21-tägigen Check-in-Event teilnehmen. Darüber hinaus gibt es Belohnungen abhängig von der Anzahl der Event-Items, die ihr im Event-Dungeon erhalten habt und die gegen Beschwörungsrollen und verschiedene Verbesserungsmaterialien eingetauscht werden können. Für das Abschliessen von fünf Missionen für jeden Kollaborationscharakter gibt es zusätzliche Belohnungen.