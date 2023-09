Zwei Charakter-Trailer zu Sword Art Online Last Recollection

Nachdem wir uns gestern bereits über die Ankündigung einer spielbaren Demo freuen durften, gibt es heute schon wieder gute Nachrichten zu "Sword Art Online Last Recollection". Square Enix hat nämlich zwei neue Trailer zu dem Action-Rollenspiel veröffentlicht.

Hier werden uns Yuuki und Mito aus "Sword Art Online Last Recollection" kurz vorgestellt. Dabei bekommen wir stets flotte Spielsequenzen zu sehen, die Lust auf mehr machen.

"Sword Art Online Last Recollection" schlägt einen anderen Weg ein als der ursprüngliche Anime und folgt Kirito, der sich auf eine neue Herausforderung vorbereitet, nämlich den Unterweltkrieg. Das Tor zum Dunklen Territorium öffnet sich und ist bereit, seine Schrecken auf die Welt loszulassen, als eine mysteriöse Dunkle Ritterin namens Dorothy mit einer Mission für Kirito und seine Freunde einfliegt.

"Sword Art Online Last Recollection" wird am 6. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC veröffentlicht.