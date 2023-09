Sword Art Online Last Recollection: Demo angekündigt

Bandai Namco hat eine Demo von "Sword Art Online Last Recollection" in Aussicht gestellt. Sonderlich lange müssen wir auch nicht auf den spielbaren Appetithappen warten.

Demnach ist die Demo von "Sword Art Online Last Recollection" bereits ab morgen verfügbar. Den darin erzielten Fortschritt können wir in die Vollversion übernehmen.

Gleichzeitig wird uns das Intro von "Sword Art Online Last Recollection" gezeigt. Dieses macht uns innerhalb von etwas mehr als zwei Minuten primär mit der Story vertraut.

"Sword Art Online Last Recollection" schlägt einen anderen Weg ein als der ursprüngliche Anime und folgt Kirito, der sich auf eine neue Herausforderung vorbereitet, nämlich den Unterweltkrieg. Das Tor zum Dunklen Territorium öffnet sich und ist bereit, seine Schrecken auf die Welt loszulassen, als eine mysteriöse Dunkle Ritterin namens Dorothy mit einer Mission für Kirito und seine Freunde einfliegt.

"Sword Art Online Last Recollection" wird am 6. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC veröffentlicht.