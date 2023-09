Bandai Namco hat die gestrige State of Play-Präsentation genutzt, um eine Erweiterung für "Tales of Arise" anzukündigen. Einen Trailer dazu hatte man selbstverständlich auch im Gepäck.

Hier erfahren wir, dass die kommende Erweiterung für "Tales of Arise" auf den Namen "Beyond the Dawn" hört und am 9. November erscheint. Mit schicken Szenen werden wir jetzt schonmal etwas mehr als zwei Minuten lang darauf eingestimmt.

Die Geschichte von "Tales of Arise" beginnt mit zwei Personen aus unterschiedlichen Welten, vereint durch das Streben, ihr Schicksal zu verändern und eine alternative Zukunft zu schaffen. Uns erwarten die unterschiedlichsten Charaktere, ein intuitives Kampfsystem und eine packende Geschichte in einer lebendigen Welt, für die es sich zu kämpfen lohnt. "Tales of Arise" bietet eine Rollenspielerfahrung der Extraklasse.

"Tales of Arise" erschien am 10. September 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.