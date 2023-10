Tales of Arise: Trailer zur Beyond the Dawn-Erweiterung

Bandai Namco versorgt uns mit einem neuen Trailer zur Beyond the Dawn-Erweiterung für "Tales of Arise". Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich ein ausführlicher Blick auf die Sub-Quests der Beyond the Dawn-Erweiterung für "Tales of Arise" gewährt. Selbst in Angriff nehmen können wir diese ab dem 9. November, wenn der DLC für das Action-Rollenspiel verfügbar ist.

Die Geschichte von "Tales of Arise" beginnt mit zwei Personen aus unterschiedlichen Welten, vereint durch das Streben, ihr Schicksal zu verändern und eine alternative Zukunft zu schaffen. Uns erwarten die unterschiedlichsten Charaktere, ein intuitives Kampfsystem und eine packende Geschichte in einer lebendigen Welt, für die es sich zu kämpfen lohnt. "Tales of Arise" bietet eine Rollenspielerfahrung der Extraklasse.

"Tales of Arise" erschien am 10. September 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.