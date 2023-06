Closed Beta zu Tarisland

Nach der formalen Ankündigung im Mai gibt es jetzt die nächste gute Nachricht zu "Tarisland", nämlich eine geschlossene Beta. Wer einen PC hat, kann hierzulande ab 27. Juni daran teilnehmen.

In der Closed Beta von "Tarisland" können Spieler zwischen sieben Charakter-Klassen wählen, bevor sie Ancash Canyon, SilverLit, Misty Forest und ihre jeweiligen Storylines sowie Quests erforschen. Spieler lernen, wie die Klassen funktionieren bzw. interagieren, und stellen sich in Teams Raids und Dungeons. Diejenigen, die ihren Platz in den Jahrbüchern von Taris´ Geschichte sichern wollen, erwartet ein besonerer Event. Die ersten, die vier Dungeon-Bosse mit einem Team aus zehn Spielern besiegen, erhalten exklusive Closed Beta-Belohnungen, wie auch Titel. Die Closed Beta wird Spielern zudem die Möglichkeit bieten fünf Handwerksberufe auszuprobieren, die Arena oder Kampfgebiete zu betreten und, wenn sie sich stark genug fühlen, die Welt-Bosse auf sich zunehmen.

"Tarisland" war jahrelang für iOS, Android und den PC in der Entwicklung und ist ein MMORPG mit verschiedenen Biomen, Zivilisationen und einer grossen Welt, die es zu erforschen gibt, gepaart mit einer reichen und anziehenden Geschichte. Durch die diversen Game-Modi können Spieler neue Quests und jede Ecke von Tarislands unwiderstehlicher Welt erforschen.