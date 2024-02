Tekken 8: DLC-Charaktere der ersten Season bekannt?

Es könnte sein, dass Dataminer bereits herausgefunden haben, welche Charaktere durch die erste Season in "Tekken 8" ergänzt werden. Bandai Namco hat sich bisher natürlich noch nicht näher zu dem Thema geäussert.

So geben besagte Dataminer an, dass mit der ersten Season von "Tekken 8" noch Fahkumram, Lidia Sobieska und Craig Marduk hinzugefügt. Eddy wurde ja schon von offizieller Seite aus bestätigt. Ob es am Ende wirklich so kommt und die Gerüchte zutreffen, werden wir ja im Laufe der Zeit erfahren.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erschien am 26. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.