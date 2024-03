DLC-Kämpfer für Tekken 8?

Unter Umständen können wir uns bald über DLC-Kämpfer in "Tekken 8" freuen. Zumindest befindet sich dessen Chief Director diesbezüglich aktuell in einem Denkprozess.

Konkret sagte Katsuhiro Harada, Chief Director bei Tekken Project, in einem Interview, dass er über DLC-Kämpfer in "Tekken 8" nachdenkt. Dies sei zwar am kostspieligsten, aber mit Hinblick auf das Potenzial auch interessant. Generell ist auch zu beobachten, dass Erweiterungen jeglicher Art die Lebensdauer eines Titels substanziell verlängern können.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erschien am 26. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.