Tekken World Tour 2024 startet Mitte April

Bandai Namco Europe gibt bekannt, dass die TEKKEN WORLD TOUR 2024, der erste weltweite Wettbewerb zu TEKKEN 8, offiziell am 13. April 2024 beginnt. Spielende können sich ab sofort hier registrieren: Esports Tekken Portal.

Das erste Event der Tour ist das Electric Clash 2024, das am 20. April in Ontario, Kanada stattfindet. Spieler können dort zum ersten Mal als Teil der TEKKEN WORLD TOUR 2024 gegeneinander antreten und sich einen Platz in den zwei Leaderboards, dem globalen und dem regionalen Leaderboard, sichern. In beiden wird entschieden, wer zu den besten Spielenden zählt und sich für das Finale qualifizieren kann.

Zusätzlich wurden neue Regeln aufgestellt. Die Stage wird immer zufällig ausgewählt und der Special Style, ein neuer Spielstil, der für "Tekken 8" entwickelt wurde, ist erlaubt. Das vollständige Regelwerk kann hier eingesehen werden: https://tekkenworldtour.com/.

Die TEKKEN WORLD TOUR 2024 ist in 15 Regionen aufgeteilt. Es gibt verschiedene Wege, um Punkte zu erhalten und in beiden Leaderboards aufzusteigen:

Globales Leaderboard

Punkte für die beste Platzierung bei einem MASTER+-Event

Punkte für die zwei besten Platzierungen bei einem MASTER-Event

Punkte für die drei besten Platzierungen bei einem CHALLENGER-Event

Punkte für die vier besten Platzierungen bei einem DOJO-Event

Regionales Leaderboard

Punkte für die sechs besten Platzierungen bei einem DOJO-Event

Weitere Informationen zum Ranking, zu den offiziellen Events der TWT 24 oder Details zur Anmeldung eines eigenen DOJO-Events sind auf der offiziellen Webseite zu finden.