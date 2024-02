Tekken 8: Patch verfügbar

Auch nach dessen Release schraubt Bandai Namco weiter an "Tekken 8". Jetzt ist ein Patch für das Prügelspiel verfügbar.

Besagter Patch für "Tekken 8" nimmt mehr als 20 Anpassungen vor. Dabei werden etwa einige Moves der einzelnen Kämpfer stärker gemacht und andere dafür abgeschwächt. Dies dient der Optimierung der Spielbalance.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erschien am 26. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.