The Crew Motorfest: Neuer Trailer

Ubisoft enthüllte gestern während der Gamescom Opening Night Live den Launch-Gameplay-Trailer für "The Crew Motorfest", stellte gleichzeitig die Gold- und Ultimate-Editionen des Spiels vor und kündigte eine kostenlose Testversion an.

Vom 14. bis zum 17. September habt ihr die Möglichkeit, The "Crew Motorfest" 5 Stunden lang kostenlos zu erleben. Alle Gegenstände und Fortschritte, die während der kostenlosen Testphase freigeschaltet werden, werden beim Kauf des Spiels übernommen.

Sowohl die Gold- als auch die Ultimate-Edition gewähren einen 3-tägigen vorzeitigen Zugang, der euch einen Vorgeschmack auf das Geschehen auf der Insel O'ahu gibt. Die besonderen Aktivitäten auf der Hauptbühne beginnen am 11. September mit American Muscle Power.

Wenn der Year 1 Pass nach dem Start von "The Crew Motorfest" gekauft wird, wird direkter Zugang zu den bereits erschienenen Autos der Vormonate gewährt.

Der neueste Teil der "The Crew"-Reihe, "The Crew Motorfest", lädt euch dazu ein, in die Automobilwelt einzutauchen und aufregende Fahrerlebnisse in einer lebendigen offenen Welt auf O'ahu, Hawaii, zu erleben.