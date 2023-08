The Invincible hat ein Release-Datum

11 bit studios und Starward Industries zeigen euch am 6. November was der Kosmos für euch vorbereitet hat: "The Invincible" erscheint dann für PC und Current-Gen-Konsolen. Als Sci-Fi-Spiel mit einer faszinierenden Story wird "The Invincible" euch dazu bringen, das Bestreben der Menschheit zu überdenken, den Weltraum zu erobern und euch daran erinnern, dass nicht alles für euch bestimmt ist.

In "The Invincible" schlüpft ihr in die Rolle von Yasna, einer scharfzüngigen Astrobiologin, die ihre verschollene Crew sucht. Nachdem eine lebensgefährliche Mission zum unheimlichen Planeten Regis III ziemlich schiefgelaufen ist, will sie diese "tot oder lebendig" zurückzubringen.

Auf den ersten Blick sieht es danach aus, als wäre Regis III unbewohnt. Doch das bedeuetet nicht, dass sich die Besucher als unangefochtene Herrscher fühlen dürfen. Die philosophische Natur der Ereignisse auf Regis III lässt Yasna von nun an das Ausmass der menschlichen Ambitionen hinterfragen.