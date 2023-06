Mehr über Yasnas Geschichte in The Invicible

11 bit studios hat den Zuschauern der PC Gaming Show auch einen neuen Einblick in die Geschichte von "The Invincible" gewährt. Der heisserwartete Titel aus 11 bits Publishing Division wird derzeit bei Starward Industries entwickelt.

Das Story-fokussierte Hard-Sci-Fi-Adventure beschäftigt sich mit dem ungezügelten Ehrgeiz der Menschheit und dem unerschütterlichen Glauben, dass alles, was wir finden, benennen und kategorisieren, sofort uns gehört. Der neue Trailer zeigt den Hauptcharakter Yasna, ihre Motivation und ihr Interesse an Wissenschaft anstatt Eroberung. Ihre natürliche Neugierde wird sie schon bald dazu bringen, den Ehrgeiz und die Vorurteile der Menschen auf Regis III zu hinterfragen.

"Yasna hat keine Angst vor dem Kosmos, sie ist eher begeistert von der Vision seiner noch unentdeckten Phänomene. Ihr Training als Astrobiologine hilft ihr beim Umgang mit Stress und bei der Konzentration, als sie auf einem unbekannten Planeten aufwacht, ohne Crew und mit Lücken in ihrer Erinnerung. Am Anfang bringen ihre Professionalität und ihre Neugierde sie dazu, nach Antworten zu suchen und erfolgreich ihre Mission abschliessen zu wollen. Allerdings ändert sich ihre Einstellung während dem Spiel, als sie mit moralisch schwiergen Entscheidungen und der Erkenntnis, dass nicht alles über all für uns gedacht ist, konfrontiert wird.”