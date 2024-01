The Sinking City: Frogwares jetzt Publisher

Frogwares gibt bekannt, dass man von nun an alleiniger Publisher von "The Sinking City" ist. Vorausgegangen war ein jahrelanger Streit mit Nacon, welcher jetzt beigelegt ist.

In einem offiziellen Statement zeigt man sich glücklich, die ganze Sache nun endlich hinter sich lassen zu können. Gleichzeitig wird in Aussicht gestellt, dass es bald Neuigkeiten zur Zukunft des Franchise gibt.

"The Sinking City" ist ein in den 1920er Jahren angesiedeltes Abenteuer in einer offenen Spielwelt, die von den Arbeiten des berühmten amerikanischen Autors H.P. Lovecraft inspiriert ist. Man schlüpft in die Rolle eines Privatdetektivs, der in Oakmont, Massachusetts eintrifft, einer Stadt, die unter einer nie dagewesenen Flutkatastrophe übernatürlichen Ursprungs leidet. Man muss herausfinden, was die Stadt und den Verstand der Bewohner übernommen hat.

"The Sinking City" kann auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und dem PC gespielt werden.