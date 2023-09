The Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition für PS5 enthüllt

Rogue Games hat eine Definitive Edition von "The Last Case of Benedict Fox" für PS5 vorgestellt. Einen Trailer dazu gibt es auch zu sehen.

Die Definitive Edition von "The Last Case of Benedict Fox" für PS5 wird überarbeitete Kampf- und Plattformmechaniken sowie Verbesserungen an der Grafik, der Benutzeroberfläche, der Intelligenz der Gegner und den Rätseln, frische Gameplay-Funktionen und vieles mehr bieten.

In "The Last Case of Benedict Fox" tauchen wir in eine verzerrte Welt voller Geheimorganisationen, verbotener Rituale und kaltblütiger Mörder ein, denen wir uns ganz im Metroidvania-Stil stellen. Wir betreten das Bewusstsein der Opfer, um unsere Erinnerungen zu untersuchen und auf Hinweise zu durchforsten. Benedict Fox ist nämlich kein normaler Detektiv: Ihm zur Seite steht ein dämonischer Begleiter, der ganz neue Möglichkeiten eröffnet.

"The Last Case of Benedict Fox" erschien bereits am 27. April für Xbox One, Xbox Series X und PC. Die PS5-Portierung ist aktuell unterminiert.