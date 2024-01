Ultros: Neuer Trailer steck voller Action und Entspannung

Das Indie-Entwicklungsstudio Hadoque hat heute einen neuen Trailer für den abgedrehten Action-Plattformer "ULTROS" veröffentlicht.

Der neue Trailer zeigt die Dualität des vielseitigen Gameplays von "ULTROS". Herausfordernde, schnelle Kämpfe gegen monströse, andersweltliche Kreaturen bilden den Kontrast zu entspannter Gartenarbeit und friedlicher Koexistenz mit der Welt des gewaltigen, als Sarkophag bekannten, kosmischen Uterus. Neben neuen Kreaturen kann man in diesem Trailer auch einen Blick auf neue Extractor-Mechaniken erhaschen, mit denen neues Leben in diese seltsame Welt gebracht werden kann, was neue Wege im Spiel freischaltet.

"ULTROS" ist ein mystischer Action-Plattformer vom Entwicklungsteam Hadoque, der in einer einzigartigen Welt in den Weiten des Weltraums spielt. Nutzt eure Skills, um eine Balance zwischen Leben und Tod in dieser optisch überwältigenden, ausserirdischen Welt zu schaffen.