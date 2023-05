Undawn terminiert

Level Infinite hat einen Releasetermin für "Undawn" verkündet. Einen frischen Trailer zu dem Open World-Survival-Titel mit Will Smith hat man auch parat.

In der postapokalyptischen Welt von "Undawn" sind die Überlebenden in unterschiedliche Fraktionen geteilt, jede mit eigenen Überlebensregeln. Als Teil des Raven Squad stellen sich Spieler gegen die Clowns, Eagles, Night Owls und Reivers, um Gebiete zu erkämpfen und es durch die dunkelsten Nächte zu schaffen. Um ihr Zuhause, ihre Verbündeten und die Reste der Menschheit zu schützen, müssen die Überlebenden eine Anzahl an Waffen und Rüstungen nutzen. Neben den Standard-Waffen steht auch taktische Ausrüstung wie Nahkampfwaffen, Drohnen, Ablenkungs-Bomben, automatische Geschütze und mehr zur Verfügung.

"Undawn" ist ab 15. Juni für iOS, Android und den PC erhältlich.