Weitere Entlassungen bei Unity

Wir müssen den heutigen Tag wieder mit einer traurigen Meldung aus dem Videospielbereich beginnen. So ist es bei Unity erneut zu Entlassungen gekommen.

Diesmal verloren rund 1.800 Angestellte ihren Job. Das sind etwa 25 Prozent der kompletten Belegschaft. Bereits im November des vergangenen Jahres war es zu Entlassungen gekommen. Damals hatte man sich bereits von 265 Mitarbeitern getrennt, was etwa 3,8 Prozent der weltweiten Belegschaft entsprach. Ausserdem wurde seinerzeit bekannt, dass Niederlassungen an 14 Orten, etwa auch Berlin und Singapur, geschlossen werden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

In einem offiziellen Statement sagt Unity dazu, dass man sich damit weiter auf das Kerngeschäft konzentrieren will und dieser Schritt nicht leicht gefallen sei.