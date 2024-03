State of Unreal: Das wurde gezeigt

Mit dem Titel "State of Unreal" hat Epic Games einen Ausblick in die Zukunft seiner Unreal Engine 5 gewährt. Wir haben alle wichtigen Informationen aus dem Livestream für euch zusammengetragen.

Das optische Highlight der Präsentation war ein ausführlicher Blick auf "Marvel 1943: Rise of Hydra". Konkret zeigte unter anderem ein imposanter Story-Trailer, was diesbezüglich inzwischen so alles möglich ist - aber schaut selbst:

Zudem sollte eine Previewfassung der Unreal Engine 5.4 ab heute verfügbar sein. Die Vollversion folgt Ende April.

Desweiteren ist der UEFN, also der Editor, welcher uns auf Basis der Unreal Engine eigene Inhalte in "Fortnite" erstellen lässt, jetzt auch mit MetaHuman kompatibel. Inhalte von "Lego", "Rocket Racing" und (ab Mai) "Fall Guys" landen ebenfalls in "Fortnite". Für drei neue Lego-Inseln gilt dasselbe und weitere werden folgen. Der UEFN wird natürlich ebenfalls weiterentwickelt.

Insgesamt greifen über 800 Film- und Fernsehprojekte mittlerweile auf die Unreal Engine zurück. Dies ist ein Zuwachs von etwa 45 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr.