Modder zeigt Fallout 4 in Unreal Engine 5

"Fallout 4" bietet jede Menge zu entdecken und erfreut sich einer aktiven Modding-Community. Wie das acht Jahre alte Open-World Game in der Unreal Engine 5 aussieht, zeigt uns der YouTube-Kanal 'Ghost Design'. Leider hat der Renderer gestreikt, sodass aus In-Game-Aufnahmen eine Slidesshow wurde:

Während "Fallout 4" ebenso wie "Skyrim" auf Bethesdas elf Jahre alter Creation Engine läuft, erscheint die postapokalyptische Welt in der neuesten Unreal Engine in ganz neuem Glanze. Von offizieller Seite werden wir ein solches Projekt wohl nicht bekommen, schliesslich greift Bethesda auf hauseigene Technik zurück. Wie ein solches hypothetisches Projekt aussehen könnte, zeigte uns jedoch der YouTube-Kanal TeaserPlay, was ihr euch an dieser Stelle anschauen könnt.