Fallout 4: Next-Gen-Update verschoben

Bethesda gibt bekannt, dass das Next-Gen-Update für "Fallout 4" doch nicht mehr, wie ursprünglich angedacht, in diesem Jahr erscheinen wird. Der Grund für diese Massnahme ist einleuchtend.

So sagt Bethesda, dass man schlicht und ergreifend noch etwas mehr Zeit benötigt, um das Next-Gen-Update für "Fallout 4" fertigzustellen und die angestrebte Qualität zu erreichen. Irgendwann im nächsten Jahr wird es aber definitiv veröffentlicht.

Bethesda, die Macher von "Fallout 3" und "The Elder Scrolls V: Skyrim", heissen uns in der Welt von "Fallout 4" willkommen – ihrem bisher ambitioniertesten Spiel und der nächsten Generation des Open-World-Gamings. Als einziger Überlebender von Vault 111 betreten wir eine durch den Atomkrieg vernichtete Welt. Jede Sekunde ist ein Kampf ums Überleben und alles liegt in unserer Hand. Nur wir können sie wieder aufbauen und das Schicksal des Ödlands bestimmen.

"Fallout 4" erschien am 10. November 2015 für PS4, Xbox One und den PC.