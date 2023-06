Warhaven Gameplay Trailer revealed

Auf dem Summer Game Fest wurde ein Reveal-Trailer zu "Warhaven" gezeigt. Entwickelt von NEXON Korea handelt es sich um ein Free-to-Play PVP-Game, bei dem man in Zweier-Teams mit bis zu 16 Personen um den Sieg kämpft. Los gehen soll es diesen Herbst mit einer Early-Access-Phase. Der cinematische Gameplay-Trailer führt uns in mittelalterliche Burgen, wo wir gegen Horden von Soldaten, Rittern und weiteren Kämpfern im Stil von "Chivalry 2" und "For Honor" antreten, auch wenn etwas fantastischer.

Über Warhavens

STÜRZ DICH IN DIE SCHLACHT

"Warhavens dynamische Nahkampfgefechte belohnen sowohl neue Rekruten als auch erfahrene Spieler. Wähle aus einer Reihe einzigartiger Soldaten, von denen jeder seine eigenen Grund hat, unter dem Banner Warhavens zu kämpfen.

Koordiniere mit deinem Trupp vor jeder Schlacht, um deine Feinde mit taktischen Manövern zu überlisten. Kämpfe um Stützpunkte und die mächtigen Kriegsmaschinen in ihnen.

Herausragende Soldaten werden mit der Chance belohnt, als ein Avatar eines Unsterblichen zu inkarnieren - mächtige Götter, die das Schlachtfeld beherrschen. Werde unsterblich und wende das Schicksal zu deinen Gunsten!

ENTDECKE EINE NEUE WELT

Tauche in die fesselnde Welt von Warhaven ein, die Mittelalter mit Moderne kombiniert, um eine nie dagewesene Fantasy-Welt zu erschaffen. Erfahre mehr über die Hintergrundgeschichte von Herarth, die von verschiedenen Kulturen unserer Welt inspiriert ist, von Rüstungsdesigns bis zu mythischen Wesen. Nimm die Rolle einer der Unsterblichen an, mächtige Götter, deren Kraft von der unendlichen Treue ihrer sterblichen Anhänger kommt. Überwältige allein feindliche Trupps und kontrolliere das Schlachtfeld!

ERLÖSUNG DURCH KAMPF

Erringe Ruhm in epischen Schlachten mit 32 Spielern. Spiele auf mehreren Karten, die das pefekte Gleichgewicht zwischen massiven Nahkampfchaos und intensiven Duellen auf Leben und Tod bieten. Zerhacke mehrere Gegner mit einem einzigen, gut gezielten Schwerthieb, oder zerschmettere den Feind mit einem zerstörerischen Hammerschlag. Setze deine Feinde unter Druck, indem du die Kontrolle über Kanonen, Ballisten und Kriegsmaschinen übernimmst.

FINDE DEINEN WEG ZUR UNSTERBLICHKEIT

Wechsle zwischen sechs verschiedenen Soldatenklassen und nutze ihre einzigartigen Waffen und Fähigkeiten, um das Schlachtfeld zu deinem Gunsten zu formen. Jeder Soldat hat das Potenzial, als Unsterblicher zu inkarnieren und jeder Unsterbliche kämpft mit seinen eigenen Kräften. Biete deinen Glauben dem Unsterblichen, der am Besten für die Hindernisse vor dir geeignet ist—von der verwüstenden Schwertkampfkunst Martyrs zu den magischen Fernangriffen Ravens.

PLANE, KOORDINIERE, EROBERE

Teamwork ist der Schlüssel zum Sieg. Je besser du mit deinem Team zusammenarbeitest, desto mehr von Warhavens versteckten strategischen Möglichkeiten wirst du entdecken. Verdiene Trupp-Medaillen, indem du an der Seite deiner Verbündeten kämpfst, und nutze sie, um mächtige Reliquien zu beschwören.

INTUITIVES, TAKTISCHES KAMPFSYSTEM

Neukömmlinge werden sich schnell an Warhavens Kampfsystem gewöhnen und Meister werden ihr Fähigkeiten mit jedem Match schärfen. Deine Waffe zu schwingen oder einen Angriff zu blocken geschieht mit einem einfachen Mausklick ... aber Spieler, die eine Herausforderung suchen, können das wahre Potenzial des schnellen, nuancierten Kampfsystems entdecken. Entwickle Strategien und passe deinen Spielstil an, doch vorallem: Vertraue deinem Instinkt.

KLASSISCHE SPIELMODI, NEU GESCHMIEDET

Warhavens detaillierte Karten und besondere Modi bieten erfrischend taktisches Gameplay. In Vorherrschaft eroberst und verteidigst du Stützpunkte auf der Karte, um besondere Vorteile auf dem Schlachtfeld zu erhalten. In Scharmützel stellst du dich deinem Feind in brutalem Kampfchaos um die Kontrolle über die Stützpunkte in der Mitte. Verstreue deine Gegner mit zerstörerischen Kanonenbombardements, oder räume mit Lafettenwaffen einen Weg für deine Verbündeten frei. Gib niemals auf, selbst wenn du dem Ende entgegenstehst—der letzte Widerstand deines Teams kann dir den Sieg bringen."