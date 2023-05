Weird West auch für Switch?

Es könnte sein, dass wir uns bald auch über eine Switch-Version von "Weird West" freuen dürfen. Zumindest wurde jetzt ein erstes vielversprechendes Indiz dafür gesichtet.

So ist nun eine USK-Altersfreigabe für eine Switch-Fassung von "Weird West" aufgetaucht. Dies ist zwar keine Garantie, aber in der Regel ein sehr guter Indikator für eine spätere Veröffentlichung. Devolver Digital hat sich bisher leider nicht zu dem Thema geäussert, aber das kann sich ja noch ändern.

Über Weird West

Erforsche eine Fantasy-Interpretation des Wilden Westens, in der Gesetzeshüter und Revolverhelden mit fantastischen Kreaturen konfrontiert werden. Reise durch die Herkunftsgeschichten einer Gruppe von Helden, welche durch deine Entscheidungen in einem unerbittlichen Land zu Legenden werden.

"Weird West" erschien bereits am 31. März 2022 für PS4, Xbox One und den PC. PS5 und Xbox Series X folgten am 8. Mai.