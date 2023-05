Weird West auch für Switch

Was vergangene Woche bereits als Gerücht zirkulierte, wurde jetzt offiziell angekündigt, nämlich eine Switch-Fassung von "Weird West". Zuvor war bereits eine entsprechende USK-Altersfreigabe gesichtet worden.

Konkret hat Devolver Digital eine Switch-Portierung von "Weird West" bestätigt. Einen Releasetermin dafür oder genauere Infos dazu gibt es bisher leider noch nicht.

Über Weird West

Erforsche eine Fantasy-Interpretation des Wilden Westens, in der Gesetzeshüter und Revolverhelden mit fantastischen Kreaturen konfrontiert werden. Reise durch die Herkunftsgeschichten einer Gruppe von Helden, welche durch deine Entscheidungen in einem unerbittlichen Land zu Legenden werden.

"Weird West" erschien bereits am 31. März 2022 für PS4, Xbox One und den PC. PS5 und Xbox Series X folgten am 8. Mai.