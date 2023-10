Wizard With A Gun erschienen

Nachdem "Wizard With a Gun", ein magisches Koop-Sandbox-Survival-Spiel von Galvanic Games und Devolver Digital bereits gestern für den PC erschienen ist, dürfen sich ab heute auch die Besitzer einer Xbox oder PlayStation auf das Spiel freuen.

In "Wizard with a Gun" streift ihr als einsamer Gunmancer (oder zu zweit, wenn ihr euch den Schrecken nicht alleine stellen wollt) durch die zerbrochene, post-apokalyptische Welt namens The Shatter. Baut euch ein tödliches Arsenal magischer Waffen zusammen und trotzt den Kräften des Chaos!