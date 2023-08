WWE 2K23 - Bad News U Pack verfügbar

Leider gibt es gute Neuigkeiten. 2K gab heute bekannt, dass das Bad News U Pack als fünfter und letzter DLC für "WWE 2K23" ab sofort verfügbar ist. An der Spitze des Packs steht der fünffache Intercontinental Champion, ehemalige King of the Ring und aktuelle Raw-Kommentartor Wade Barrett, begleitet vom dreifachen WWE Divas Champion und Gewinnerin der 2007 Diva Search Eve Torres, die ihren ersten Auftritt in "WWE 2K" seit über einem Jahrzehnt hat. Ebenfalls dabei im Bad News U Pack mit ihrem Debüt in der "WWE 2K"-Serie sind die NXT-Spitzenstars Andre Chase, Nathan Frazer und Damon Kemp. Die neuen Superstars bringen 46 neue Moves und Taunts ins Spiel, die in der Creation Suite für eigene Superstars verwendet werden können. Jeder spielbare Superstar bekommt auch eine eigene 'Meine FRAKTION'-Karte. Der DLC ist separat oder als Teil des Season Pass, der Deluxe Edition und Icon Edition von WWE 2K23 erhältlich.

Kürzlich hat 2K auch das WWE 2K23 Hall of Champions Invitational angekündigt. Acht Content Creator der WWE 2K NextMakers haben einen Aufruf innerhalb der Community gestartet, um Tag-Team-Partner für ein "WWE 2K23"-Turnier zu finden. Wer teilnehmen will, postet ein Promo-Video auf Social Media, das dann von 2K und den NextMakers anhand von Kriterien wie Originalität, Kreativität, Leidenschaft und Talent beim Spielen von WWE 2K23 beurteilt wird. Wer ausgewählt wird, erhält einen NextMaker als Partner:in und nimmt am "Qualifier" teil, einem Online-Ausscheidungskampf zwischen acht Teams. Nach zwei Spielrunden rücken die verbleibenden zwei Teams in die "Finals" vor, einem physischen Event, zu dem noch weitere Informationen folgen. Um teilzunehmen, müssen die Community-Mitglieder in einem bis zu 1 Minute langen Video auf möglichst einzigartige Weise darstellen, warum sie für die Teilnahme am WWE 2K23 Hall of Champions Invitational ausgewählt werden sollten. Dieses Video müssen sie dann mit den Hashtags #WWE2K23, #HallOfChampions und #contest entweder als Antwortkommentar auf den Turnier-Tweet von WWE 2K auf Twitter posten oder es auf ihren eigenen Instagram- oder TikTok-Kanälen posten, die Hashtags verwenden und @WWEGames taggen.

Im "WWE 2K23"-Modus 'Meine FRAKTION' gibt es ab dem 25. August ausserdem die neue Kartenkollektion Danger Zone Series 2 und die neue Payback-Kartenkollektion folgt am 1. September. Ein neuer Evolution Hurts Live Event Faction Focus mit Mitgliedern von Hurt Business läuft vom 18. August bis 5. September, hier werden die Spieler herausgefordert, bestimmte MVP-Karten von Cedric Alexander und Shelton Benjamin im Kampf zu benutzen, um eine "The All Mighty" Bobby Lashley Diamant-Karte als Spitzenbelohnung freizuschalten. Das Ultimate Needle Movers-Event mit Rhea Ripley läuft vom 26. August bis 5. September, die Spitzenbelohnung ist eine Diamant-Chyna-Karte. Im Laufe des Sommers und Herbstes gibt es noch weitere Live-Events.