Im Laufe des Wochenendes wurde ein Rating für "WWE 2K24" gesichtet. Die Wrestling-Versoftung ist noch nicht angekündigt, deren Release gilt aber als beschlossene Sache.

Besagtes Rating für "WWE 2K24" ist in Brasilien aufgetaucht. Demnach ist der Titel für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC in der Mache. Wenn wir uns am Vorgänger, also "WW 2K23", orientieren, dürfte eine offizielle Ankündigung etwa im Zeitraum des Royal Rumble 2024 erfolgen. Der PPV findet Ende Januar statt. Der Release selbst sollte dann wenig später über die Bühne gehen.

"WWE 2K23" wurde am 14. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC veröffentlicht.