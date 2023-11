Half-Life wird 25 Jahre alt

Das von Valve in Kooperation mit weiteren Studios entwickelte und vermarktete "Half-Life" feiert das 25. Jubiläum. Im Rahmen der Feierlichkeiten hat das in den USA ansässige Studio eine Dokumentation geteilt, in der die originalen Entwickler in das Jahr 1998 zurückgehen. Hier könnt ihr euch die Doku zu dem Meilenstein der Videospiele-Geschichte anschauen:

Das seit 1998 häufig geupdatete und somit verbesserte Game hat nun auch offiziell Steam Deck Support und wird bis morgen 19 Uhr auf der Plattform Steam verschenkt. In dem neuesten Update gibt es auch neue Inhalte, beispielsweise das neue Menü-Artwork, frühe Prototyp-Modelle sowie vier neue Multiplayer-Maps.