Capcom kündigt zwei Showcases an

Capcom hat gleich zwei Showcases angekündigt. In diesen werden neue Details zu kommenden Titeln geboten.

Konkrete Termine und vor allem Spielenamen dafür gibt es auch schon. Demnach wird der erste Showcase am 7. bzw. 8. März genau um Mitternacht zu sehen sein. Darin werden "Dragon's Dogma 2" und "Kunitsu-Gami: Path of the Goddess" näher beleuchtet. Der zweite Showcase folgt dann am 11. März um 23 Uhr. Dieser thematisiert "Street Fighter 6", "Exoprimal", "Monster Hunter Stories" und "Monster Hunter Now".

Die Showcases von Capcom können auf den YouTube-, Facebook, Twitch- und TikTok-Kanälen von Capcom USA verfolgt werden.