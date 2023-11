Neuer japanischer Indie-Horror bald bei Steam

Die Steam-Bibliothek wird demnächst um ein Horrorspiel erweitert, das von japanischen unterirdischen Gängen und „Backroom“-Spielen inspiriert ist.

Mit „The Exit 8“ steht ein neues Indie-Horrorspiel in den Startlöchern, das unter anderem von den beliebten „Backroom“-Spielen inspiriert ist.

Entwickelt von Kotake Create, finden sich die Spieler in einem unterirdischen Gang wieder, der sich scheinbar endlos wiederholt, ähnlich wie in „P.T.“, einem spielbaren Teaser für ein „Silent Hills“-Spiel, das am Ende allerdings nie erschien.

Das Ziel ist es, Anomalien zu entdecken und dementsprechend zu reagieren, um erfolgreich über den Ausgang 8 zu entkommen. Mit einer durchschnittlichen Spielzeit von 15 – 30 Minuten pro Runde ist das Spiel perfekt für den kleinen Horror zwischendurch.

„The Exit 8“ soll in Kürze erscheinen.