Remedy teilt Neuigkeiten zu Control 2 und Max Payne Remake

Kurz nach der Veröffentlichung von "Alan Wake 2" gibt es Neuigkeiten zu Remedys nächsten Projekten "Control 2" und den Remakes von "Max Payne" 1 und 2.

In einer Nachricht an Investoren gibt Remedy Einblicke in den Fortschritt mehrerer aktueller Projekte. Der 2019 erscheinende Nachfolger von "Control" befindet sich demnach weiterhin in der Proof-of-Concept-Phase, wobei Design und Build des Spiels gut vorankommen. Diese Phase soll in den kommenden Quartalen fortgesetzt werden, um die „Schlüsselelemente“ des Spiels zu verifizieren.

Die Arbeiten an den Remakes von Max Payne 1 und 2 hätten inzwischen „Produktionsreife“ erreicht. Remedy habe einen klaren Plan für Stil und Umfang der Spiele und sei gut organisiert, schreiben die Entwickler.

"Condor", ein kommendes kooperatives Multiplayer-Spiel, hat die "Proof-of-Concept"-Phase verlassen und ist nun produktionsreif. Schliesslich gibt es noch Neuigkeiten zu "Codename Vanguard", einem Projekt, über das bisher nur wenig bekannt ist. Das Team definiert derzeit mit seinem Publishing-Partner die nächsten Phasen des Projekts und hofft, bis Ende 2023 die Proof-of-Concept-Phase erreicht zu haben.