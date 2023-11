World of Warships: Neue Inhalte

Wargaming geht mit seinen neuesten Inhaltsupdates mit Volldampf in den November. Zur Feier des 6-jährigen Jubiläums des Spiels auf Steam begrüsst "World of Warships" eine geballte Ladung neuer Inhalte, darunter der fortgesetzte Early-Access der japanischen Schlachtschiffe und die Rückkehr der High School Fleet aus dem berühmten Anime, komplett mit neuen Kommandanten und Schiffen. Ausserdem finden Fans der Konsolenversion World of Warships: Legends im November-Update eine prächtige Auswahl an schwarzen Schiffen und jede Menge Angebote und Rabatte für den Black Friday.

Neue japanische Schlachtschiffe und die Rückkehr der High School Fleet

Mit dem Start von Update 12.10 in "World of Warships" geht der Early Access für die prestigeträchtigen japanischen Schlachtschiffe weiter, mit der Tier VIII Yumihari, Tier IX Adatara und Tier X Bungo. Sie sind jeweils mit präzisen grosskalibrigen Geschützen ausgestattet, die sich perfekt für Fernkämpfe eignen, und verfügen über das Verbrauchsmaterial "Spotting Aircraft", das die Feuerreichweite der Geschütze der Hauptbatterie und ihre Genauigkeit erhöht und diese neuen Schiffe zu ernstzunehmenden Gegnern macht.

Vom 16. bis zum 30. November ist die berühmte Anime High School Fleet zurück in der Waffenkammer von "World of Warships", mit all ihren Inhalten wie den Kommandanten Akeno Misaki oder dem berühmten Isoroku und den Schiffen HSF Hiei und HSF Harekaze.

Aber das ist noch nicht alles! Nach diesem Zustrom von Inhalten gibt es eine umfassende Überarbeitung der Kommandantenfähigkeiten, einen brandneuen Battle Pass voller neuer Herausforderungen und Belohnungen und die neueste Version der asymmetrischen Gefechte.

Sechs unglaubliche Jahre

Anlässlich des 6-jährigen Jubiläums des Spiels auf Steam bietet "World of Warships" jede Menge kostenlosen DLCe und die brandneue Kommandantin Steam-chan, die japanische, amerikanische und panasiatische Schiffe anführt. Zu Ehren der Veröffentlichung der neuen Kommandantin findet vom 16. bis 30. November eine einzigartige Steam-chan Global-Combat-Mission statt, bei der erfolgreiche Spieler mit dieser neuen Anführerin belohnt werden.