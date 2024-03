Wargaming bringt eine lang erwartete Sammlung von Commonwealth-Kreuzern in den Early Access. Diese brandneue Reihe von Schiffen wird von einem neuen Eventpass mit zwei Fortschrittslinien begleitet - mit vielen Belohnungen, die freigeschaltet werden können.

Ausserdem kommt das Event Piñata-Jagd pünktlich zum 1. April mit einer neuen Spielmechanik zu "World of Warships". Das März-Update enthält ausserdem eine Reihe von Updates für U-Boote, den Abschied von US-Flugzeugträgern aus dem Early Access und jede Menge Action mit einer neuen Saison von Ranglistenkämpfen und Keilereien.

Die Piñata-Jagd steckt voller Belohnungen

Es ist kein Witz: Ab Ende März wird es zum Aprilscherz eine Piñata-Jagd im Spiel geben! Schiffe der Stufen VIII bis IX werden in zwei Teams zu je sieben Spielern auf einer modifizierten und einzigartig dekorierten Version der Hotspot-Karte gegeneinander antreten und versuchen, ein spezielles Piñata-Schiff zu versenken. Als Teil des Spasses wird jedes Schiff, das an diesem Event teilnimmt, in einer zufälligen Auswahl von Event-Tarnungen gekleidet sein und in einer brandneuen Animation explodieren, wenn es versenkt wurde. Als Belohnung für ihre Bemühungen erhalten die Spieler spezielle Piñata-Münzen, die in der Waffenkammer gegen dauerhafte Thementarnungen, einen Aufnäher und eine Erinnerungsflagge eingetauscht werden können.

Mit diesem Event wird auch eine brandneue Mechanik in das Spiel eingeführt: die Hilfsverbrauchsmaterialien. Mit einer Reihe von acht einzigartigen Verbrauchsgütern können die Spieler bis zu fünf Verbrauchsgüter durch Kauf oder durch das Abschliessen von Kampfmissionen freischalten.