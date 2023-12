Horror-Game von Lords of the Fallen Entwickler?

Das für "Lords of the Fallen" bekannte CI Games wagt sich möglicherweise an ein Horror Survival Game mit einer offenen Welt. Dies wurde bisher nicht von offizieller Seite bestätigt, einige ausgeschriebene Arbeitsstellen auf der Website des Entwicklerstudios lassen jedoch darauf schliessen.

Zu verdanken haben wir die Informationen der Website veryaligaming, welche die Stellenausschreibungen noch sichten konnte, bevor diese vom Netz genommen wurden. Erwähnt wurden Stichworte wie Unreal Engine 5, RPG-Elemente wie Waffenlevels und Charakteraufbau sowie wie für Horrorspiele nicht unüblich ein Fokus auf Nahkampf, sowohl in First als auch in Third Person. Dabei soll "der Formel eine einzigartige Wendung" verpasst werden, "sowohl in Bezug auf die Mechanik als auch auf die Herausforderungen, die wir dem Spieler in der Umgebung stellen", wie wir beispielsweise aus der Ausschreibung für die oder den Combat Designer erfahren. Erwähnt werden auch die Entwicklung auf mehreren Plattformen sowie kooperatives Gameplay, allerdings ist hierbei unklar, ob es sich nicht um ein anderes Projekt handelt.