Lords of the Fallen: Update verbessert Performance & Balancing

Die Entwickler von "Lords of the Fallen" haben ein neues Update für die PC-Version veröffentlicht, um Performance-Probleme und Balance-Änderungen zu beheben.

Der gestern veröffentlichte Patch 1.1.203 behebt diverse Bugs und Stabilitätsprobleme und soll nicht der letzte seiner Art bleiben. "Ausserdem haben wir damit begonnen, die Performance weiter zu verbessern. Ziel ist es, VRAM freizugeben, um zusätzlichen Spielraum für GPUs zu schaffen, die an ihrer Leistungsgrenze arbeiten. Dieser Prozess wird einige Zeit in Anspruch nehmen, da wir sicherstellen wollen, dass ihr keine Qualitätseinbussen hinnehmen müsst", schreiben die Entwickler auf Reddit. Updates für die PlayStation- und Xbox-Versionen sollen ebenfalls folgen, Details sind aber noch nicht bekannt. Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf Reddit

Das düstere Soulslike "Lords of the Fallen" hatte zu Release mit teils massiven Performance-Problemen und lang anhaltenden Slowdowns zu kämpfen. Zudem verhinderten viele kleinere Bugs und Kosmetikfehler Top-Wertungen. In unserem Test überzeugte Lords of the Fallen vor allem durch sein erstklassiges Dual-Dimension-System, das sich visuell, atmosphärisch und spielerisch niederschlägt.