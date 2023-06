Trailer zeigt duale Welten von Lords of the Fallen

Publisher CI Games und Entwicklerstudio HEXWORKS haben für den diesjährigen Future Games Show Summer Showcase mitgebracht. Dabei liegt der Fokus auf die zwei Dimensionen des Action-Rollenspiels. Am 13. Oktober 2023 beginnt das Abenteuer auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Über Lords of the Fallen

"Lords of the Fallen bietet ein völlig neues, episches RPG-Abenteuer in einer riesigen, zusammenhängenden Welt, die mehr als fünfmal so gross ist wie die des Originalspiels. Nach einem Zeitalter grausamer Tyrannei wurde der Dämonengott Adyr besiegt. Aber Götter ... fallen nicht für immer. Jetzt, Äonen später, steht Adyrs Wiederauferstehung kurz bevor. Als einer der sagenumwobenen Dunklen Kreuzritter reist du in diesem ausgedehnten Rollenspielerlebnis durch die Reiche der Lebenden und der Toten und erlebst kolossale Bosse, schnelle, herausfordernde Kämpfe, spannende Charaktere und eine tiefgründige, fesselnde Geschichte. Wirst du eine Legende des Lichts schreiben ... oder der Dunkelheit? Wage es, zu hoffen.

Erforsche eine riesige, zusammenhängende Welt Reise auf deiner epischen Mission durch zwei weitläufige Parallelwelten und stürze Adyr. Während das Reich der Lebenden seine eigenen brutalen Herausforderungen bietet, lauern im alptraumhaften Reich der Toten ungeahnte Schrecken.

Schreibe deine eigene Legende

Passe das Aussehen deines Charakters durch eine Vielzahl an Möglichkeiten an und wähle eine von neun Charakterklassen. Egal, wofür du dich entscheidest – entwickle deinen Charakter deinem eigenen Spielstil entsprechend, indem du seine Werte, Waffen, Rüstungen und Zauber hochstufst.

Meistere schnelle, herausfordernde und taktische Kämpfe

Nur wenn du die komplexen taktischen Kämpfe beherrschst, kannst du auch überleben. Wähle aus 100 einzigartigen, brutalen Waffen – oder verzichte darauf und setze verheerende Magie ein.

Kämpfe online mit anderen Spielern oder tritt gegen sie an

Erlebe die ausgedehnte Einzelspielerkampagne allein oder lade einen zweiten Spieler ein, der sich deinem Abenteuer im Online-Koop-Modus ohne Unterbrechungen anschliessen kann. Aber sei gewarnt – Helden aus anderen Welten können und werden in deine Welt eindringen.

Setze eine schreckliche Macht ein

Deine Laterne gewährt die ketzerische Macht, zwischen den Welten zu wechseln. Nutze diese dunkle Fähigkeit, um längst vergessene Orte zu erreichen, sagenumwobene Schätze zu bergen – und sogar die Seele deiner Feinde zu manipulieren.

Erhebe dich von den Toten

Kehre von den Toten zurück, wenn du in der Welt der Lebenden fällst ... Und zwar in der Welt der Toten. Nutze deine letzte Chance, zu den Lebenden zurückzukehren, während alle Arten von höllischen Kreaturen es auf dich abgesehen haben.

Hauptmerkmale: